Jun 25, 2025 12:58 PMClock
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة ضرورية وهامة لنزع فتيل الأزمات العالمية

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