Jun 25, 2025 12:57 PMClock
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس: مستعدون للعمل مع ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار للجميع

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