Apr 23, 2025 12:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس المركزي الفلسطيني: الحرب الإسرائيلية دمرت أكثر من ثلثي المساكن في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o