Aug 4, 2025 3:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الفلسطيني: أولويتنا الحالية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o