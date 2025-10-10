Oct 10, 2025 6:00 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الفلبيني: نقيم الآن الوضع الميداني ونعمل على ضمان سلامة الجميع بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o