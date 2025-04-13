أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له على منصة إكس إلى الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، قائلاً: “منذ خمسين عامًا، اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية. في هذه الذكرى الحزينة، أحيّي جميع ضحايا ذلك الصراع الرهيب سواء من قضوا، أم من هم في عداد المفقودين ومن أجبروا على مغادرة وطنهم”.دليل المطاعم في لبنان

تابع: “يمكن للبنان اليوم أن يخرج من «حروب الآخرين»، وأن يبني السلام والوئام الدائمين، في ظل دولة قوية وذات سيادة”.

وقال أن “فرنسا تقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني من أجل المضي قدمًا في هذا الاتجاه”.