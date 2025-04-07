Apr 7, 2025 1:05 PMClock
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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: نؤكد دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر في ظل المصاعب الاقتصادية، و فرنسا ستواصل دعم حوار مصر مع صندوق النقد والمفوضية الأوروبية لتقديم المساعدات وتسهيل تنفيذ الإصلاحات

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