Sep 1, 2025 10:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على منصة أكس: جرى اليوم تنسيقٌ وثيقٌ مع جلالةِ ملكِ الأردن تحضيرًا لمؤتمرِ حلِّ الدولتين المزمعِ عقدُه في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر المقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o