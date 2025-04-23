Apr 23, 2025 10:38 AMClock
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الرئيس العماد جوزاف عون اطلع من وزيرة التربية على امور تخص وزارة التربية، كما كان عرض في اللقاء في قصر بعبدا، لجانب من الأوضاع في البلاد

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