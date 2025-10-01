Oct 1, 2025 3:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس العراقي: بقاء القوات الأميركية من عدمه في العراق متروك للحكومة ومجلس النواب وهناك مفاوضات بين الحكومتين العراقية والأميركية في هذا الشأن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o