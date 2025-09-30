المركزية - شارك الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه هاني، في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ80 في نيويورك، حيث كانت كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في صدارة الاهتمام إذ تناولت ثلاث مواضيع أساسية وهي الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي، دعم دور اليونيفيل وضرورة حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وفي اليوم التالي، شارك هاني، يرافقه عدد من أعضاء مجلس ولايتي نيويورك ونيوجرسي، في لقاء الرئيس عون مع الجالية اللبنانية، في حضور شخصيات اقتصادية وعلمية من أبناء الانتشار. وقد أكد عون خلال اللقاء أن "الجالية اللبنانية تمثل فخراً للبنان، وأن الدولة لن تنسى دورها الريادي ودعمها المستمر في مختلف المجالات، ووجّه من خلالها نداءً إلى اللبنانيين المغتربين داعياً إياهم إلى "تجديد إيمانهم بلبنان" رغم التحديات، مشدداً على أن "لبنان لا يرضخ للصعوبات ويستمر واقفاً بشموخ"، كما طالبهم بـ"المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة"، مؤكداً أن "صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق، بل هو أمل لمستقبل أفضل، وهو صوت التغيير. عليكم أن تصوّتوا بكثافة مهما كانت الظروف، فهذه مسؤولية وطنية تقع على عاتقكم جميعا".

كذلك، لبى هاني دعوة مؤسسة ATF (American Task Force on Lebanon) مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" التي يرأسها السفير إدوارد م. غابرييل (Edward M. Gabriel) حيث كانت كلمة لسفيرة لبنان في واشنطن نَدى حمادة معوّض تكلمت فيها عن علاقتها بالجالية اللبنانية ومعرفتها العميقة لمجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان وأهدافها الوطنية والتي تكلم عنها رئيس المجموعة ادوارد غابريال فهي تعمل معددا أهدافها كالتأثير في صانعي القرار الأمريكيين لصالح لبنان، تعزيز العلاقات اللبنانية–الأمريكية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، الدفاع عن مصالح لبنان واللبنانيين في الولايات المتحدة، وتشجيع الاستقرار والازدهار في لبنان من خلال دعم مبادرات الإعمار، التنمية، والإصلاح" .