Jul 24, 2025 8:47 AMClock
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الرئيس الصيني: ندعو الاتحاد الأوروبي إلى توفير بيئة استثمارية لجذب المزيد من المستثمرين الصينيين

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