Apr 24, 2025 10:27 AMClock
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الرئيس الصيني: لا نثير المشاكل ولكننا لا نخاف منها ومستعدون للعمل مع دول العالم للرد على التحديات

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