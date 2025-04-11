Apr 11, 2025 9:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الصيني: على الصين والاتحاد الأوروبي الوفاء بمسؤولياتهما الدولية والحفاظ معًا على مسار العولمة الاقتصادية والتصدي المشترك للأحادية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o