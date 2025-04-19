Apr 19, 2025 12:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس السيسى يؤكد للملك عبد الله تضامن مصر مع الأردن ودعمها فى مواجهة الإرهاب

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o