Jul 17, 2025 5:38 PMClock
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الرئيس السوري يعرب عن تقديره لدور ولي العهد السعودي في دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة

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