Jul 19, 2025 11:07 AMClock
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الرئيس السوري: نتبرأ من جميع المجازر والتجاوزات التي وقعت في محافظة السويداء ولا يمكن محاكمة الدروز على مواقف فئة قليلة منهم وهذا الظرف الحساس يستدعي من العشائر والدروز الوقوف صفاً واحداً

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