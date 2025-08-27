تُعلن بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمناسبة تقديس الطوباوي مالويان. ويهدف هذا الموقع إلى تزويد المؤمنين بكافة المعلومات اللازمة للمشاركة في هذه المناسبة الكنسيّة الكبرى، إذ يتضمّن شرحاً وافياً حول آلية حصول اللبنانيّين على تأشيرة السفر، إضافةً إلى باقات سفر متكاملة تشمل تذاكر الطيران، الإقامة، المواصلات. كما يوفّر الموقع التسهيلات اللازمة لأبنائنا في بلدان الانتشار الراغبين في الانضمام إلى هذا الحدث التاريخي في قلب الكنيسة الجامعة.

للاطّلاع على التفاصيل، الرجاء زيارة الرابط المرفق: http://Stmaloyan.com