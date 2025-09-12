Sep 12, 2025 9:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس السوري: السياسات الاسرائيلية تدل على أنها حزنت على سقوط النظام السابق وتريد أن نكون ميدانا للصراع وتصفية الحسابات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o