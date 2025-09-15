2:41 PMClock
أبرز الأحداث
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة

