Apr 28, 2025 8:44 AMClock
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الرئيس السوري أحمد الشرع يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد الشهر المقبل

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