May 8, 2025 6:14 AMClock
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الرئيس السوري أحمد الشرع: لقاءات باريس تميزت بروح إيجابية ورغبة صادقة في إرساء دعائم السلم والاستقرار بالمنطقة

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