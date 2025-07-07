Jul 7, 2025 5:50 AMClock
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: ندعم طلب ترامب لانضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل

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