1:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس التركي: حماس هي الطرف الملتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة و"إسرائيل" هي من تنتهكه، ونحن نجري الاستعدادات اللازمة لإعادة الإعمار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o