Jun 21, 2025 12:26 PMClock
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الرئيس التركي: إسرائيل تعمل على توسيع دائرة الحرب لتشمل كل الجغرافيا المحيطة بها

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