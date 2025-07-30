Jul 30, 2025 2:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس البرازيلي لنيويورك تايمز: بلادنا لن تتفاوض في أي وقت كما لو كانت دولة صغيرة في مواجهة دولة كبير

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o