Aug 3, 2025 5:28 PMClock
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الرئيس الايراني: كان العدو يأمل أن تتزامن هجماته مع تحرّك الجماعات المعادية لإثارة الفوضى داخل البلاد لكن بفضل حكمة الدول الجارة أُحبط هذا المخطط

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