Jun 20, 2025 11:45 AMClock
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الرئيس الايراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الآن هو وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط

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