Jun 27, 2025 2:44 PMClock
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الرئيس الإيراني: ينبغي وضع حد لسياسة التساهل مع الكيان الصهيوني وانتهاكه الممنهج لحقوق الإنسان

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