Jun 24, 2025 8:18 PMClock
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الرئيس الإيراني يبدي لولي العهد السعودي في اتصال هاتفي الاستعداد لحل القضايا مع الولايات المتحدة على أساس الأطر الدولية

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