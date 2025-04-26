Apr 26, 2025 4:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الإيراني: أصدرت أمراً بالتحقيق في ملابسات انفجار بندر عباس وأسبابه ووزير الداخلية توجه إلى المنطقة بصفتة مبعوثاً خاصاً للوقوف على أبعاد الحادث

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o