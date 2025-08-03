Aug 3, 2025 5:28 PMClock
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الرئيس الإيراني: واجبنا هو أن ندافع عن المسلمين والإنسانية في غزة وسوريا وكشمير وعن جميع المسلمين في أنحاء العالم

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