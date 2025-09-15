9:57 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الإيراني: نأمل أن نتوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا وتماسكنا في مواجهة الكيان الصهيوني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o