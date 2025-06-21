Jun 21, 2025 6:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتفقد مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي استهدفته إسرائيل ويعلق: لا يمكن إسكات صوت الحق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o