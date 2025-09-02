Sep 2, 2025 2:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بكين: "آلية الزناد" مثال على المعايير المزدوجة والذين انتهكوا الاتفاق النووي بأنفسهم يتهمون الآن إيران بخرق الالتزامات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o