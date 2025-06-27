Jun 27, 2025 2:44 PMClock
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الرئيس الإيراني: لو بقي الاعتداء الإسرائيلي من دون رد كان يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة خارجة عن السيطرة في المنطقة

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