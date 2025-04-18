Apr 18, 2025 3:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الإيراني: لم نربط شؤوننا الداخلية بالمحادثات لكننا واثقون بأننا سنحقق إنجازات كبيرة إن توصلنا للسلام

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o