Apr 9, 2025 12:00 PMClock
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الرئيس الإيراني: لا نريد صناعة القنبلة النووية ولا نسعى للحرب ولكننا نتصدى لأي عدوان

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