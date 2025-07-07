Jul 7, 2025 5:02 PMClock
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الرئيس الإيراني: كيف لنا أن نثق بالولايات المتحدة وأنها لن تسمح لإسرائيل بمهاجمتنا من جديد أثناء المفاوضات

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