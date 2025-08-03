Aug 3, 2025 9:00 PMClock
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الرئيس الإيراني في ختام زيارته لباكستان: فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بدأ بين طهران وإسلام آباد

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