Jun 20, 2025 11:28 AMClock
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الرئيس الإيراني: طهران تسعى دائماً للسلام والهدوء لكن السبيل الوحيد الآن لإنهاء الحرب هو وقف عدوان العدو من دون شروط

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