Apr 9, 2025 11:51 AMClock
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الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ولن نعتدي على أي دولة لكننا سنواجه أي اعتداء بقوة

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