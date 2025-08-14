8:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ينتقد استراتيجية طهران في الشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o