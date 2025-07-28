Jul 28, 2025 5:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الإيراني: الدول الغربية تحدث خللا في مسار تفاعلنا الدولي عبر اتهامنا كذبا بالسعي لتصنيع سلاح نووي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o