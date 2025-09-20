Sep 20, 2025 2:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الإيراني: إعادة العقوبات لا يمكن أن توقفنا وبرنامجنا النووي لن يتأثر باستهدافه عسكريًّا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o