Jul 28, 2025 4:54 PMClock
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الرئيس الإيراني: أي عدوان جديد علينا سنواجهه بقوة ونحن لا نسعى للحرب ومستعدون للحوار

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