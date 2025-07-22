Jul 22, 2025 12:24 PMClock
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الرئيس الإيراني: أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم والإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرا

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