Jul 23, 2025 6:59 PMClock
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الرئيس الإسرائيلي: هناك "مفاوضات مكثفة" ونأمل أن "نسمع أخبارا سارة قريبا"

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