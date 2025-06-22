Jun 22, 2025 4:28 PMClock
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الرئيس الإسرائيلي لـشبكة سي إن إن: لا أستطيع القول إنه تم القضاء على البرنامج النووي الإيراني لكنه تضرر بشدة

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