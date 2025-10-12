Oct 12, 2025 2:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الإسرائيلي: سنلتقي الرئيس ترامب غدًا ونشكره على جهوده التي تغير وجه الشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o